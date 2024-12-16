В Самаре прошло заседание координационного совета при региональном управлении Росгвардии

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В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоялось заключительное в этом году заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.

В мероприятии традиционно приняли участие представители УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области, департаментов по вопросам общественной безопасности и образования Администрации городского округа Самары, председатель самарского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра руководителей охранных структур, а также руководители частных охранных организаций.

С приветственным словом к участникам заседания обратился временно исполняющий обязанности начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Ноздринов. Далее, собравшиеся рассмотрели результаты совместной работы, а так же обсудили необходимые меры по повышению качества услуг на охраняемых объектах, в том числе образовательной сферы. По поручению начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Ноздринов поблагодарил особо отличившихся представителей частной охранной отрасли и вручил им почетные грамоты.

Далее в ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия силового блока и частных охранных структур в период подготовки и проведения общественно-политических, крупных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий на территории Самарской области.

Завершая заседание координационного совета, полковник полиции Александр Ноздринов отметил, что и стражи правопорядка и работники ЧОО решают общую задачу: обеспечивают безопасность жителей региона.