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В Самаре прошел профилактический рейд по предотвращению пожаров в СНТ

10 апреля 2023 22:20
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В зоне особого риска частный сектор и СНТ, граничащие с лесными массивами.

С наступлением теплой и сухой погоды на территории региона повышается вероятность возникновения пожаров при выжигании сухой травянистой растительности и мусора. В зоне особого риска частный сектор и СНТ, граничащие с лесными массивами.

На днях в Самаре прошел профилактический рейд с патрулированием садово-дачных товариществ на территории Кировского района Самары.

Сотрудники госпожнадзора совместно с представителями Департамента городского хозяйства и экологии администрации  Самары, председателем садово-дачного товарищества КПО «ЗИМ» и заместителем председателя ПСДК «Авиатор» прошли по территориям дачных массивов с целью напомнить садоводам и дачникам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и разъяснения законодательства в этой сфере.

В условиях особого противопожарного режима ужесточаются меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с несоблюдением пожарного законодательства.

Причиной пожаров в СНТ, как правило, является человеческий фактор. Чаще всего возгорания происходят в выходные дни в результате неосторожного обращения с огнем. Люди сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, разводят костры.

Развитие возгораний в пожары чаще всего происходит при неумении быстро реагировать на случай ЧП, отсутствии первичных средств пожаротушения, например, укомплектованных пожарных щитов, отсутствии или неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения, противопожарных водоемов, емкостей, техники по забору воды (мотопомп).

Во время проведения мероприятия особое внимание было уделено информированию граждан о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары провела беседы с владельцами дачных участков о запрете сжигания сухой травы и мусора, о том, как обезопасить себя и своё имущество от огня, какие первичные средства пожаротушения должны быть на любом дачном участке, напомнила номера вызова экстренных служб. В ходе профилактического рейда гражданам были вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а председателям садово-дачных товариществ вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности на подконтрольных территориях.

Основными целями подобных рейдов является предупреждение пожаров и исключение гибели и травмирования людей на них, проведение разъяснительной работы, распространение противопожарных памяток, а также пресечение случаев нарушения требований пожарной безопасности. Подобные профилактические мероприятия в период особого противопожарного режима будут продолжаться на территории всей Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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