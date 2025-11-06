115

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины». Он будет посвящен Дню народного единства и станет завершением бегового сезона 2025 года. На сегодняшний день регистрацию уже прошли более 1800 человек. Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». 1+



Участников забега по набережной Волги ждут дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, детские 300 и 600 метров, инклюзивный старт на 600 метров, корпоративный старт 5х3 км, северная ходьба на 3 и 10 км, а также «Самарская миля» 1586 метров.



С 10:00 до 16:00 в рамках полумарафона около бассейна ЦСКА состоится осенний фестиваль ВФСК ГТО, где можно будет выполнить нормативы комплекса: весь легкоатлетический блок, силовой блок и испытания на гибкость. Для этого вы должны быть зарегистрированы в АИС ГТО www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). Также при регистрации нужно будет предъявить паспорт/ свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), медицинское заключение о допуске сроком действия не более 1 года, согласие на обработку персональных данных и согласие законного представителя (для несовершеннолетних). Желательно наличие индивидуальной или коллективной заявки.



Заявки принимаются на почту sport@cfks163.ru, wolf23_nsk@mail.ru



Выдача стартовых пакетов на забег будет проходить на площадке ТЦ «Гудок» 7 ноября с 15:00 до 21:00 и 8 ноября с 11:00 до 21:00. Иногородние участники смогут получить стартовые пакеты с 8:00 в день забега на стартовой площадке около ЦСК ВВС (Волжский проспект 10). В 8:45 состоится торжественное открытие полумарафона.



Подробная информация и регистрация доступна по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara2025.

Фото: администрация Самары