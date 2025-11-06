Я нашел ошибку
Главные новости:
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»

6 ноября 2025 10:59
115
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины». Он будет посвящен Дню народного единства и станет завершением бегового сезона 2025 года. На сегодняшний день регистрацию уже прошли более 1800 человек. Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». 1+

Участников забега по набережной Волги ждут дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, детские 300 и 600 метров, инклюзивный старт на 600 метров, корпоративный старт 5х3 км, северная ходьба на 3 и 10 км, а также «Самарская миля» 1586 метров.

С 10:00 до 16:00 в рамках полумарафона около бассейна ЦСКА состоится осенний фестиваль ВФСК ГТО, где можно будет выполнить нормативы комплекса: весь легкоатлетический блок, силовой блок и испытания на гибкость. Для этого вы должны быть зарегистрированы в АИС ГТО www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). Также при регистрации нужно будет предъявить паспорт/ свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), медицинское заключение о допуске сроком действия не более 1 года, согласие на обработку персональных данных и согласие законного представителя (для несовершеннолетних). Желательно наличие индивидуальной или коллективной заявки. 

Заявки принимаются на почту sport@cfks163.ru, wolf23_nsk@mail.ru

Выдача стартовых пакетов на забег будет проходить на площадке ТЦ «Гудок» 7 ноября с 15:00 до 21:00 и 8 ноября с 11:00 до 21:00. Иногородние участники смогут получить стартовые пакеты с 8:00 в день забега на стартовой площадке около ЦСК ВВС (Волжский проспект 10). В 8:45 состоится торжественное открытие полумарафона. 

Подробная информация и регистрация доступна по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara2025.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
06 ноября 2025, 11:09
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года. Общество
70
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
06 ноября 2025, 10:42
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям. Благоустройство
118
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
06 ноября 2025, 10:33
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов. Образование
124
В центре внимания
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
380
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
512
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
941
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
784
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1632
Весь список