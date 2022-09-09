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В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
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В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
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В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН

9 сентября 2022 20:57
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Губернатор поприветствовал участников и зрителей во время прямого включения по ВКС.

В пятницу, 9 сентября, в Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН. Глава региона Дмитрий Азаров дал старт игре веселых и находчивых.

Губернатор поприветствовал участников и зрителей во время прямого включения по ВКС:

"Я очень рад тому, что КВН вновь собирает друзей. Кубок КВН губернатора Самарской области стал не только нашей доброй традицией, но и заметным событием в жизни КВН всей страны. Я завидую тем, кто собрался сегодня в зале: и участникам, и зрителям. И, к сожалению, рабочий график не позволяет мне быть сегодня на игре, но душой я точно с вами. И постараюсь одним глазком присмотреть за тем, что же происходит сегодня. Я хочу пожелать удачи сегодня всем командам участников, всем без исключения. Но болеть я буду за наших. Всем веселой, всем красивой игры, дорогие друзья, хорошего настроения. Вперед, КВН!"

В сегодняшней игре принимают участие известные команды Высшей лиги: "Доктор Хаусс" (Могилев, Беларусь), "Юра" (Москва) и "Северяне" (Нягань), а также сборная Самарской области. В зале "МТЛ Арены" почти нет свободных мест.

Самарская область по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг. Среди участников люди самых разных возрастов и профессий: от школьников до работников предприятий.

 

 Фото:  скришот видео

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Мероприятия

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