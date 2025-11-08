В Самаре припаркованный на автобусной остановке автомобиль перегородил путь автобусу с пассажирами

158

Следователем СК России по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в Самаре

В соцмедиа размещена информация о том, что мужчины в нарушении правил дорожного движения припарковали легковой автомобиль на автобусной остановке, перегородив путь автобусу с пассажирами. На просьбы переставить автомобиль не реагировали, вели себя агрессивно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.