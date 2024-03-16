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В Самаре полицейские провели краш-курс для школьников

16 марта 2024 15:53
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Мероприятие прошло в «Штабе общественной поддержки Самарской области».

В целях привлечения внимания молодого поколения к проблеме дорожной безопасности, важности соблюдения ПДД, формирования у водителей четкого осознания личной ответственности за действия на дороге в здании «Штаба общественной поддержки Самарской области» прошел краш-курс по безопасности дорожного движения. Присутствующим продемонстрировали специально подготовленный видеоряд, состоящий из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, а также интервью с участниками ДТП.

Школьники после просмотра обсудили типичные ошибки, приводящие к ДТП как со стороны пешеходов, так и автомобилистов. Особое внимание уделили не только различным ситуациям, в которых могут оказаться участники дорожного движения на дорогах, но и на необходимость использования ремней безопасности в салоне автомобиля, популяризации использования световозвращающих элементов, правилам управления вело-, мото - и автотранспорта. В заключение дорожные полицейские в очередной раз обратились к слушателям курса с призывом соблюдать простые правила, от которых зависят жизни людей.

А для малышей из школы №79 и 35 сотрудники самарской Госавтоинспекции организовали практические занятия, в ходе которых продемонстрировали ребятам сигналы регулировщика и разъяснили, что означает тот или иной жест регулировщика дорожного движения, когда можно идти, а когда нужно стоять. Кроме того, ребята узнали не только о правилах безопасности при переходе проезжей части, а также и услышали ответ на такой вопрос: «Как необходимо себя вести, если случилось дорожно-транспортное происшествие?». Школьники с удовольствием слушали инспекторов и задавали много вопросов, а в конце мероприятия благодарили лекторов за интересную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: БДД Самара

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