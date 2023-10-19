В Самаре отцы чаще матерей используют денежную мотивацию, чтобы повысить успеваемость ребенка

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Как самарцы мотивируют детей хорошо учиться и помогать по дому, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив родителей детей школьного возраста из города.

Каждый четвертый родитель поощряет ребенка-школьника за оценки и хорошие дела только устной похвалой. Еще 61% подкрепляют похвалу чем-либо из перечисленного далее.



Судя по ответам родителей, чаще всего школьников мотивируют покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок, — об этом рассказал 1 из 3 родителей (33%). Поездками в развлекательные места поощряют добрые дела детей 27% опрошенных. Подарки дарит каждый пятый родитель. 15% балуют ребенка сладостями. Каждый девятый родитель мотивирует ребенка тем, что разрешает дольше играть на приставке, девайсах или смотреть телевизор (11%). Только 3% родителей никак не поощряют своих детей.



9% родителей используют денежную мотивацию, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким. SuperJоb решил углубиться в эту тему и спросил родителей школьников, платят ли они деньги за каждую пятерку и четверку, полученную ребенком. Оказалось, что подобная схема — скорее исключение. Ее практикуют только 6% родителей школьников: 4% поощряют за «4» и «5», еще 2% — только за отличную отметку.



В целом матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой. Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию. Сговориться об оплате за каждую полученную пятерку и четверку детям также проще с отцом, чем с матерью.