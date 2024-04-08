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В Самаре ОМОН «Смерч» (на транспорте) отметил очередную годовщину со дня сформирования

8 апреля 2024 12:06
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В Самаре ОМОН «Смерч» (на транспорте) отметил очередную годовщину со дня сформирования

7 апреля свой день рождения отметил ОМОН «Смерч» (на транспорте), входящий в структуру регионального Управления Росгвардии. Специальное подразделение ведет свою историю с 1993 года.

Транспортный ОМОН по-своему уникальное подразделение, способное решать самый широкий спектр задач. В его составе есть кинологи с минно-разыскными собаками, которые занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, также морская служба, обеспечивающая безопасность в акватории Волги и малых рек региона. Бойцы отряда участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий и задерживают опасных преступников, оказывая содействие своим коллегам из других силовых структур.

Только в прошлом году сотрудники специального подразделения Росгвардии приняли участие более чем в 500 специальных мероприятиях. В ходе них изъято почти 3,5 кг взрывчатых веществ, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. За совершение противоправных деяний бойцы ОМОН задержали более 200 человек.

В стенах отряда состоялось торжественное собрание, посвященное 31-ой годовщине со дня образования. Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков поздравил спецназовцев и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды. Также на мероприятии присутствовали ветераны транспортного ОМОНа.

«Мне очень приятно, что те традиции, которые были заложены в 1993 году, до сих пор поддерживаются. Я благодарен всем командирам отряда, личному составу, что не забывают то, что в них мы закладывали с первых дней», - отметил Сергей Маркин, председатель совета ветеранов ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.

Теги: Росгвардия

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