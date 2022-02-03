В Самаре начальник Управления Росгвардии провел рабочую встречу с главным судебным приставом региона

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Состоялась рабочая встреча начальника Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майора полиции Александр Эсауленко с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области подполковником внутренней службы Закиром Муратовым. Участники обсудили меры взаимодействия в рамках соглашения, заключенного ведомствами в конце прошлого года.



Документ о сотрудничестве направлен на развитие взаимодействия Росгвардии и ФССП России в сфере организации совместных мероприятий по подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности, военно-патриотического воспитания молодежи, а также социальной сфере. Участники определили порядок взаимодействия по каждому из этих направлений.



- Безусловно, одним из ключевых векторов нашего взаимодействия должно стать военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Без этой кропотливой и неустанной работы, в ходе которой у подрастающего поколения появится глубоко осознанное чувство гордости за свою Родину и свой народ, искреннее уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, невозможно будущее страны, - отметил, подводя итоги встречи, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.