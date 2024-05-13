В Самаре на проверку на полиграфе молодежь согласна чаще людей старшего возраста

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Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 6% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 32% работодателей: 4% — для всех позиций, 28% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).



6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 5% — для отдельных позиций.



Среди экономически активных самарцев 62% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 25% — против подобных вступительных испытаний.



Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 70% из них не против тестирования.





Время проведения: 22 февраля — 5 апреля 2024 года