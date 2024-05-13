Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на проверку на полиграфе молодежь согласна чаще людей старшего возраста

13 мая 2024 09:45
185
В Самаре на проверку на полиграфе молодежь согласна чаще людей старшего возраста

Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 6% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 32% работодателей: 4% — для всех позиций, 28% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).

6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 5% — для отдельных позиций.

Среди экономически активных самарцев 62% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 25% — против подобных вступительных испытаний.

Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 70% из них не против тестирования.


Время проведения: 22 февраля — 5 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 5% работающих самарцев планируют взять кредит на летний отпуск
13 мая 2024, 12:59
Только 5% работающих самарцев планируют взять кредит на летний отпуск
При этом мужчины чаще женщин выбирают такой вариант. Общество
139
29% работающих россиян собираются работать даже на пенсии
13 мая 2024, 11:21
29% работающих россиян собираются работать даже на пенсии
2% опрошенных россиян ответили, что в старости полностью рассчитывают на помощь семьи. Общество
162
Более половины россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах
13 мая 2024, 11:00
Более половины россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах
Результаты опроса показывают, что россияне откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании. Здравоохранение
191
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
468
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
741
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
744
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
764
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
687
Весь список