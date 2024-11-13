В Самаре на ходу начал дымиться трамвай

120

Во вторник, 12 ноября 2024 года в Самаре вновь произошло ЧП с участием городского общественного транспорта. На этот раз задымился трамвай №21 в районе Заводского шоссе, об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по опубликованным видео, составной вагон старой модели начал дымиться. Дым начал подниматься из-под пола состава. Это заставило пассажиров покинуть салон. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за произошедшего движение на этом участке было парализовано, пишет Самара-КП.