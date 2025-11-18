Я нашел ошибку
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу

18 ноября 2025 18:29
157
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.

Официальная информация.  

11 ноября в 12:20 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигался по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Земеца. 

В пути следования в районе дома №63А водитель, нарушив ПДД РФ, допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места ДТП госпитализирован пешеход.

В ходе оформления ДТП за проезд на красный свет в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол и вынесено постановление о назначении наказание в виде штрафа.

Проверка по факту ДТП продолжается.

Так же ОП по Промышленному району Самары проводится проверка по заявлению водителя, о причинении ему телесных повреждений на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Самара

В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
104
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
198
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
226
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
391
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
337
