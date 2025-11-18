В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу

157

Официальная информация.

11 ноября в 12:20 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигался по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Земеца.

В пути следования в районе дома №63А водитель, нарушив ПДД РФ, допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места ДТП госпитализирован пешеход.

В ходе оформления ДТП за проезд на красный свет в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол и вынесено постановление о назначении наказание в виде штрафа.

Проверка по факту ДТП продолжается.

Так же ОП по Промышленному району Самары проводится проверка по заявлению водителя, о причинении ему телесных повреждений на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО