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В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане

28 ноября 2023 10:12
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В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Каждый третий работодатель уже готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (33%). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (21%). 2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 3% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют 4% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании.

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (39%), суммы от 5000 до 10000 назвали 28%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвал 21%, от 5000 до 10000 рублей — 25%. Если среди эйчаров бюджет более 20000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов — каждый пятый (21%).

Время проведения: 1—23 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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