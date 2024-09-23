В Самаре карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин

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После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие директора и руководители, состоявшие в официальном браке, из Самары.

4 из 10 руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (44 и 39% соответственно).



Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (53%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (39%).



Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 25% против 15% среди мужчин.



Время проведения: 19 августа — 20 сентября 2024 года