В Самаре инклюзивный театр «Ступени» представил свой дебютный спектакль

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В Самаре прошло первое выступление инклюзивного театра «Ступени». Коллектив появился всего 5 месяцев назад, но уже покорил сердца зрителей. Театр создали в рамках проекта Самарского Дворца ветеранов «Творческое долголетие» при участии районного общества инвалидов.



«Улучшение качества и продолжительности жизни горожан – приоритетное направление нашей работы. Творческие, спортивные, волонтёрские объединения Самарского Дворца ветеранов позволяют жителям «серебряного возраста» расширить свой кругозор, приобрести новые навыки, развивать свои социальные связи – то есть, несмотря на свои годы оставаться молодыми, красивыми и здоровыми», – отметила заместитель главы городского округа Самара Ольга Слесарева.



Участники инклюзивного театра «Ступени» совсем недавно начали осваивать актерское мастерство – только в сентябре прошлого года, однако уже дебютировали перед публикой с постановкой «Случай с ангелом».



В коллективе театра «Ступени» всего 14 человек. Каждый получил свою маленькую роль в первом спектакле. Об этом позаботилась руководитель Галина Беспалова. Она в профессии уже 40 лет, 12 из которых работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Она отмечает, что самое сложное в работе инклюзивного театра – раскрыть человека и подобрать ему органичный образ.



«Нашим актерам нужно себя реализовывать, им нужно себя чувствовать социализированными с другими людьми рядом. В театре человек с ограниченными возможностями здоровья, используя магию этого искусства, всегда чувствует себя равным, может раскрыть свой потенциал», – уверена руководитель инклюзивного театра «Ступени» Галина Беспалова.



Инклюзивному театру «Ступени» всего несколько месяцев, а его актеры уже собирают бурные аплодисменты от своих зрителей и имеют большие творческие планы.



«Подготовить спектакль нам помогли не только профессионализм руководителя театра, но и огромное желание наших участников, наших актеров, их необыкновенная дисциплинированность и ответственность», - пояснила руководитель клуба ветеранов «Самарская мозаика» МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» Таскиря Сханова.



В Самарском Дворце ветеранов реализовывается множество самых разных проектов. Здесь также работают объединения по танцевальным, вокальным и спортивным направлениям.

Фото: администрация Самары