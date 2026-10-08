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Средняя цена зимних шин массового сегмента выросла на 5-10%

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средняя цена зимних шин массового сегмента выросла на 5-10%

В России рынок зимних шин в новом сезоне стал одновременно разнообразнее и дороже. Средняя стоимость комплекта зимних шин массового сегмента выросла на 5-10%. Об этом газете «Известия» сообщил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Специалист рассказал, что средняя цена премиальных комплектов выросла примерно на 5-6%. При этом на стоимость любых зимних шин влияет как бренд, так и их размер.

«Для популярных кроссоверных колес R17-R20 разница между доступным и премиальным комплектом может составлять десятки тысяч рублей. Главная особенность нового сезона — рост предложения. За первое полугодие импорт легковых шин заметно увеличился», — объяснил он.

Почти 80% импортных доставок пришлось на Китай, благодаря чему увеличился выбор товара в бюджетном и среднем сегментах. Однако, по мнению эксперта, большое количество брендов не должно побуждать владельцев автомобилей выбирать шины, ориентируясь только на стоимость и страну происхождения.

Погуляев также добавил, что сегодня спрос смещается в сторону шин более крупных размеров, а цена на замену и сам комплект растет. Так, в текущем сезоне стоимость отдельных зимних моделей в размере 215/55 R17 составляем минимум 7,8-8,5 тысяч рублей за шину в доступном сегменте, в то время как R18-R19 у более дорогих брендов могут обойтись владельцу машины примерно в 15-20 тысяч рублей за одну покрышку.

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