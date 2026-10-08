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Программы по IT и робототехнике появляются в кружках и секциях в России

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программы по IT и робототехнике появляются в кружках и секциях в России

Программы, связанные с IT, робототехникой и медиа появляются в кружках и секциях в России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что система дополнительного образования в стране совершенствуется с учётом интересов детей и запросов семей. Кравцов добавил, что каждый ребёнок в возрасте от пяти до 18 лет может выбрать интересующее его направление, пишет РТ.

«В кружках и секциях появляются программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

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