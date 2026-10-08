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Железнодорожную компанию оштрафовали за нарушения на мосту через Волгу

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Железнодорожную компанию оштрафовали за нарушения на мосту через Волгу

Железнодорожную компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения требований безопасности при эксплуатации моста через Волгу в Самарской области. Проверку провела Сызранская транспортная прокуратура.

Речь идет о железнодорожном мосте на перегоне станций Правая Волга — Обшаровка. В темное время суток на сооружении не работала судоходная сигнализация, а навигационные знаки на пролетах не соответствовали требованиям технического регламента.

В прокуратуре отметили, что нарушения могли повлиять на безопасность мостового сооружения и движения водного транспорта.

Сызранский транспортный прокурор внес начальнику Куйбышевской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» представление. По требованию прокуратуры выявленные нарушения устранили.

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел материалы прокуратуры и привлек железнодорожную компанию к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ — за нарушение требований технических регламентов. Компании назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, пишет Самара-МК.

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