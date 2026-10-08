Сгоревший склад Wildberries начали разбирать в Самарской области

В Новосемейкино на месте сгоревшего склада Wildberries начались работы по демонтажу поврежденных конструкций. Об этом сообщили бывшие сотрудники логистического центра маркетплейса, пишет Самара-МК.

Пожар на кладе ВБ в Новосемейкино случился 2 августа. 7 октября бывшие сотрудники сообщили, что на месте сгоревшего логистического комплекса сейчас работает техника.

7 октября стало известно, что на месте разрушенного в результате пожара склада Wildberries в Новосемейкино работает строительная техника. О начале работ сообщила одна из бывших сотрудниц склада в рабочем чате.

Бывшие сотрудники надеются, что сгоревший под Самарой логистический комплекс будут восстанавливать. Ранее, 19 августа, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать программу по восстановлению разрушенных складов.

Напомним, пожар на складе в Новосемейкино произошел ночью 2 августа после атаки БПЛА на Самарскую область. Власти сообщили о том, что в момент пожара эвакуировали 710 человек. По официальным данным, никто не пострадал.

Из 180 тысяч квадратных метров площадей сортировочного комплекса полностью сгорело 160 тысяч. Пожарные тушили склад несколько дней, а сотрудники логистического центра ВБ собирали им гуманитарную помощь.