Более 32% домов Самары получили отопление

В Самаре более 32% многоквартирных домов полностью подключены к отоплению. Управляющие компании уже начали поквартирный обход для устранения воздушных пробок.

Постановление о старте отопительного сезона подписано 5 октября, а соцучреждения начали подключать по заявкам руководителей со 2 октября. На данный момент тепло подано в 286 школ и детских садов, 197 учреждений здравоохранения и 35 учреждений культуры, спорта и допобразования. Проблем с пуском на городских соцобъектах нет, настройка температурного режима займет до двух недель, пишет Самарская газета.