В Самаре холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику в общении с дамами сердца

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, состоящие в браке или отношениях.



В Самаре 5% мужчин и 9% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 34% мужчин и 39% женщин сообщили, что их партнеры время от времени нецензурно выражаются.



Молодые горожанки реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины опрошенных старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых.



Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.



Время проведения: 19—28 января 2025 года