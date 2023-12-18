В Самаре больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Большинство самарцев любит Новый год: 35% просто обожают этот праздник, еще 29% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к Новому году спокойно. 4% признались, что не любят его. 1 из 100 просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».



Женщины любят Новый год больше мужчин. Молодежь — больше старшего поколения.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в той или иной степени любви к Новому году признавались дизайнеры (82%), учителя (76%) и специалисты по логистике (69%). Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР (многим из них приходится работать, пока вся страна отдыхает на каникулах). Среди маркетологов много как тех, кто очень любит Новый год (44%), так и ненавидящих этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».



Время проведения: 27 ноября — 15 декабря 2023 года