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В Самаре баланс работы и личной жизни не получается соблюдать 4 из 10 работающих

3 февраля 2023 13:15
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В Самаре баланс работы и личной жизни не получается соблюдать 4 из 10 работающих

Work-life balance лучше всего умеет соблюдать молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Самарцам все реже удается соблюдать баланс работы и личной жизни: сегодня этой суперспособностью обладают 41% работающих. Причем у молодежи это получается лучше, чем у старшего поколения (52%), а у горожан с зарплатой до 30 тыс. руб. лучше, чем у тех, кто зарабатывает больше (62%).

4 из 10 опрошенных признают, что наладить work-life balance у них никак не выходит: 34% уделяют больше внимания работе, 8% — личной жизни.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать бухгалтерам (66%), квалифицированным рабочим (51%) и юристам (50%). Меньше всего специалистов, которые считают, что достигли равновесия в работе и личной жизни — среди учителей и проектировщиков (по 37%), врачей (40%), руководителей и логистов (по 43%).

Время проведения: 7—23 января 2023 года

Теги: Опрос

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