В Самаре 66% работодателей утверждают, что их ничего не раздражает в резюме соискателей

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций.



Сегодня 66% работодателей в Самаре лояльны к резюме с ошибками, речевыми клише и неточностями в оформлении.



19% рекрутеров признались, что их раздражают шаблонные фразы в резюме. Чаще всего негативную реакцию по-прежнему вызывают такие слова как «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость» и «ответственность», а также предостережения в духе «не звонить».



Доля менеджеров по подбору персонала, которых раздражают неграмотность в резюме и некорректное оформление, составляет 6%. Тем, кто обращает на это внимание, больше всего не нравятся грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также употребление соискателями сокращений и аббревиатур.



Время проведения: 14 апреля — 23 мая 2025 года