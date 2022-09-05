в Самаре 55% детей посещают дополнительные кружки и секции

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Согласно исследованию Авито Услуг, чаще всего инициатором записи ребенка в секцию выступают отцы. Количество объявлений от детских секций и кружков, а также от педагогов по внешкольным занятиям на Авито в начале учебного года по всей стране выросло в среднем на 50%. Средние цены в этом году остались прежними: на Авито есть предложения по групповым занятиям от 150 рублей, а стоимость индивидуальных уроков составила в среднем 500 рублей за одно занятие.

Внеучебные занятия — это возможность помочь ребенку развить навыки и провести время с пользой. Согласно опросу Авито Услуг, в Самаре 55% детей дошкольного и школьного возраста посещают дополнительные кружки или секции. Самыми популярными в Самаре стали спортивные секции, их посещают дети у 32% опрошенных родителей. Далее идут творческие занятия — рисование или рукоделие (19%), а также дополнительные учебные занятия с репетиторами (14%). Каждый 10-й ребенок в стране посещает музыкальные уроки — пение или игру на музыкальном инструменте.

В Самаре большинство школьников (66%) посещают дополнительные занятия 2 или 3 раза в неделю. Спортивные и учебные занятия популярнее среди детей от 6 лет, в то время как на музыкальные уроки чаще ходят дети в возрасте от 10 до 14 лет. В Самаре большинство родителей (56%) выделяют на дополнительные занятия до 5 000 рублей в месяц. А чаще всего инициатором записи ребенка в секцию выступают отцы — они активнее матерей предлагают пойти на дополнительные занятия (43% против 37%).

Спорт

В Самаре большая часть родителей (32%) предпочитает записывать детей на спортивные секции. В августе этого года по сравнению с предыдущим по всей стране наиболее заметно увеличился спрос на посещение групповых занятий по волейболу (в 6 раз). В топ также вошли секции по боксу (+125%), баскетболу (+120%) и футболу (+76%). Объявлений от тренеров за этот же период по всей стране стало больше на 59%, а в Самаре — на 50%. В Самаре на Авито средняя цена индивидуальных тренировок составила 900 рублей в час, что ниже среднерыночной по стране. Чаще всего спортивные секции выбирают дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Творчество и музыка

В Самаре 19% опрошенных родителей отдают своих детей на творческие кружки, а 11% — на музыкальные классы. В России в августе этого года по сравнению с предыдущим наиболее активно вырос спрос на занятия по дизайну (+132%), шитью (+105%), вязанию (+98%) и рисованию (+69%). Количество объявлений от творческих наставников по всей стране возросло на 58%.

В музыкальной сфере по всей стране популярными оказались уроки по вокалу (+38%), игре на гитаре (+29%), скрипке (+29%) и фортепиано (+27%). Такого рода классы оказались интереснее для детей от 10 до 14 лет. Средняя стоимость за 1 час творческих и музыкальных занятий на Авито по стране составила около 650 рублей. Предложений от преподавателей по всей стране на Авито стало больше на 27%.

Учеба

В Самаре 14% родителей отдают ребенка на занятия с репетиторами. Этот вариант чаще выбирают для подросших детей (от 10 до 14 лет). В августе этого года по сравнению с предыдущим спрос на услуги репетиторов по школьным предметам вырос на 34% по всей стране. Среди наиболее популярных занятий — изучение информатики (+109%), биологии (+62%) и литературы (+60%). Средняя цена часового урока с репетитором в Самаре составила 500 рублей. А предложений от репетиторов по школьным предметам на Авито Услугах по России стало больше на 55%.