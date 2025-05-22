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В России выросло число женщин на руководящих должностях

22 мая 2025 10:40
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В России выросло число женщин на руководящих должностях

Доля женщин-руководителей за последний год выросла в 58% российских компаний. Об этом свидетельствуют данные совместного исследователя Uteam и «Роквул», которые 22 мая появились в распоряжении «Известий».

Меньше женщин среди управленцев за этот период стало в 12% компаний, в остальных доля не изменилась.

При этом мужчин на руководящих должностях больше: женщины преобладают только в 37% предприятий, еще в 11% соотношение примерно одинаковое.

Наиболее лояльны к женщинам-управленцам такие отрасли, как розничная торговля, искусство и культура, СМИ и маркетинг, гостиницы и общепит, услуги для бизнеса (например, кадровые агентства), медицина (особенно в сфере косметологии). Реже всего женщины встречаются в руководящем звене строительных, нефтегазовых и промышленных предприятий, в добывающей отрасли, в логистике и сельском хозяйстве, а также в финансовом секторе.

В целом россияне позитивно относятся к женщинам-руководителям, отмечается в исследовании: 16% уверены, что они более многозадачные, 13% — более внимательны. В то же время 11% считают, что женщины слишком эмоциональны для управленческой работы, а 13% не верят в их компетентность. Остальные 47% настроены нейтрально.

Теги: Опрос

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