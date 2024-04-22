В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это 5 мая – Пасха; 9 мая –День поминовения усопших воинов, День Победы; 12 мая – Красная горка; 14 мая – Радоница; 22 июня – Троицкая родительская суббота.
В Самаре обсудили организацию перевозок граждан в период религиозных праздников
Дорожные полицейские, беседуя с детьми, рассказывали им, почему же так важны световозвращающие элементы на одежде у пешеходов.
Сотрудники ГИБДД Тольятти провели мастер-класс для детей по изготовлению световозвращающих наклеек
Оборудование оснащено датчиками для проведения исследований органов малого таза, брюшной полости, а также сердца и сосудов.
Специалисты поликлиники №1 Тольятти работают на новом оборудовании: приобретены два новых аппарата УЗИ 
В первый соревновательный день российский спортсмен Кирилл Пульвер, представляющий Самарскую область, завоевал бронзовую медаль.
В Португалии проходит открытый чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев
В Тольятти прошла выставка современной железнодорожной техники и достижений, разработанных железнодорожниками специально для пассажиров.
Выставку туристической железнодорожной техники в Тольятти посетили 23,8 тыс. человек
В рамках праздничных дней победители «Театрального Приволжья» покажут свои работы. 
«Театральное Приволжье»: театральная труппа из Отрадного представит Самарский регион на церемонии награждения в Ижевске
Благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения начнется в черте 8 населенных пунктов Самарской области.
В регионе в рамках капремонта дорог по нацпроекту запланировано благоустройство сельских территорий
Будьте внимательны и осторожны!
23 апреля в Самарской области сохранится аномально-жаркая погода
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»

22 апреля 2024 13:30
136
В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»

 

 Миллениалы оказались самыми активными частными инвесторами по сравнению с россиянами других возрастов. Они инвестируют чаще и активнее вкладывают крупные суммы, выяснил ПСБ Благосостояние в ходе исследования финансового поведения граждан. Самый широкий спектр инструментов, применяемых для управления деньгами, - у респондентов от 26 до 45 лет. При этом мужчины решительнее распоряжаются своими финансами, чем женщины.

 

В рамках исследования респондентам предлагалось ответить на серию вопросов, касающихся их материального положения и подхода к управлению личными финансами. В частности, о финансовых целях, доходах, наличии кредитов и финансовой подушки безопасности, используемых инструментах и т.д.

Опрос показал, что инвестирование достаточно популярно среди респондентов всех возрастных категорий. Например, им занимаются 29% опрошенных зумеров (молодых людей до 25 лет). Активнее всех инвестируют миллениалы (категория от 25 до 34 лет) - 45%, и представители поколения Х (в возрасте от 35 до 44 лет) - 37%.

Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет консервативнее относятся и к формированию сбережений. Например, среди них оказалась наибольшая доля тех, у кого есть банковские вклады (46% и 42% соответственно), полисы страхования здоровья и жизни (41% и 38%) и финансовая подушка безопасности (72% и 68%), тогда как среди респондентов других возрастов доля таковых заметно ниже.

Аналогичным образом распределились ответы на вопрос о финансовом планировании. Финансовые цели, в том числе и долгосрочные, есть у 68% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и у 64% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет, тогда как среди самых молодых участников опроса (до 25 лет) финансовые цели ставит каждый второй, а среди респондентов старше 55 лет — только 37%.

На подход к управлению личными финансами заметно влияет и пол респондентов. Женщины осторожнее мужчин относятся к инвестированию. Они реже (27% против 40% у мужчин) используют инструменты фондового и имеют более скромный средний размер счета. Суммами до 100 тыс. руб. при инвестировании оперируют 62% женщин и 52% мужчин, тогда как суммами от 300 тыс. руб. — 20% женщин и 30% мужчин.

При этом мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием и ставят перед собой финансовые цели (61% против 56% соответственно), в том числе долгосрочные (на 10 лет и более — 6% и 2% соответственно). Таким образом, можно сказать, что «мужские» стратегии инвестирования более масштабные, агрессивные и долгосрочные, в то время как женщины более практичны и нацелены на решение текущих задач.

«Результаты опроса показали, что миллениалы и представители поколения Х чаще других возрастных групп оценивают уровень своего благосостояния  как «средний». Этот факт свидетельствует о том, что самая экономически активная часть населения осознает свой потенциал и имеет амбиции добиваться большего, при грамотном управлении личными финансами. Именно поэтому россияне в возрасте 25-45 лет активно инвестируют, используя широкий круг финансовых инструментов, действуют более смело и лояльно относятся к рискам. Вместе с тем надо отметить, что разрыв в умении управлять личными финансами у россиян разных возрастов, а также у мужчин и у женщин относительно небольшой. В целом можно говорить о том, что развитие культуры инвестирования и формирования сбережений – актуально для всех россиян независимо от возраста и пола»,  — прокомментировал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.  

 В опросе приняли участие 3,6 тыс. россиян старше 18 лет по всей стране.

«ПСБ Благосостояние» - комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для частных клиентов в составе группы ПСБ. Объединяет продукты брокера и управляющей компании ПСБ. Взаимодействие с клиентами строится по принципу предоставления полного спектра услуг в формате единого окна, что экономит время и ресурсы клиента и обеспечивает максимально персонализированный подход, основанный на индивидуальных потребностях и предпочтениях частных инвесторов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали о страхах, связанных с работой
22 апреля 2024, 13:00
Самарцы рассказали о страхах, связанных с работой
Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. Общество
126
49% самарцев планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни мая
22 апреля 2024, 10:59
49% самарцев планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни мая
Больше половины россиян, которые не планируют работать на майских праздниках, ответили, что успевают «перезагрузиться» за праздничный период. Общество
163
С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% самарцев
22 апреля 2024, 09:40
С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% самарцев
Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет. Общество
177
В центре внимания
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
139
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
507
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
571
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
652
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
578
Весь список