В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»

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Миллениалы оказались самыми активными частными инвесторами по сравнению с россиянами других возрастов. Они инвестируют чаще и активнее вкладывают крупные суммы, выяснил ПСБ Благосостояние в ходе исследования финансового поведения граждан. Самый широкий спектр инструментов, применяемых для управления деньгами, - у респондентов от 26 до 45 лет. При этом мужчины решительнее распоряжаются своими финансами, чем женщины.

В рамках исследования респондентам предлагалось ответить на серию вопросов, касающихся их материального положения и подхода к управлению личными финансами. В частности, о финансовых целях, доходах, наличии кредитов и финансовой подушки безопасности, используемых инструментах и т.д.

Опрос показал, что инвестирование достаточно популярно среди респондентов всех возрастных категорий. Например, им занимаются 29% опрошенных зумеров (молодых людей до 25 лет). Активнее всех инвестируют миллениалы (категория от 25 до 34 лет) - 45%, и представители поколения Х (в возрасте от 35 до 44 лет) - 37%.

Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет консервативнее относятся и к формированию сбережений. Например, среди них оказалась наибольшая доля тех, у кого есть банковские вклады (46% и 42% соответственно), полисы страхования здоровья и жизни (41% и 38%) и финансовая подушка безопасности (72% и 68%), тогда как среди респондентов других возрастов доля таковых заметно ниже.

Аналогичным образом распределились ответы на вопрос о финансовом планировании. Финансовые цели, в том числе и долгосрочные, есть у 68% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и у 64% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет, тогда как среди самых молодых участников опроса (до 25 лет) финансовые цели ставит каждый второй, а среди респондентов старше 55 лет — только 37%.

На подход к управлению личными финансами заметно влияет и пол респондентов. Женщины осторожнее мужчин относятся к инвестированию. Они реже (27% против 40% у мужчин) используют инструменты фондового и имеют более скромный средний размер счета. Суммами до 100 тыс. руб. при инвестировании оперируют 62% женщин и 52% мужчин, тогда как суммами от 300 тыс. руб. — 20% женщин и 30% мужчин.

При этом мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием и ставят перед собой финансовые цели (61% против 56% соответственно), в том числе долгосрочные (на 10 лет и более — 6% и 2% соответственно). Таким образом, можно сказать, что «мужские» стратегии инвестирования более масштабные, агрессивные и долгосрочные, в то время как женщины более практичны и нацелены на решение текущих задач.

«Результаты опроса показали, что миллениалы и представители поколения Х чаще других возрастных групп оценивают уровень своего благосостояния как «средний». Этот факт свидетельствует о том, что самая экономически активная часть населения осознает свой потенциал и имеет амбиции добиваться большего, при грамотном управлении личными финансами. Именно поэтому россияне в возрасте 25-45 лет активно инвестируют, используя широкий круг финансовых инструментов, действуют более смело и лояльно относятся к рискам. Вместе с тем надо отметить, что разрыв в умении управлять личными финансами у россиян разных возрастов, а также у мужчин и у женщин относительно небольшой. В целом можно говорить о том, что развитие культуры инвестирования и формирования сбережений – актуально для всех россиян независимо от возраста и пола», — прокомментировал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

В опросе приняли участие 3,6 тыс. россиян старше 18 лет по всей стране.

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