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В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021»

13 июля 2021 10:47
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В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021»

В ходе учения будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года.
Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В учении примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии, в том числе и Управление Росгвардии по Самарской области.
Учение будет проведено в два этапа. Первый этап включает в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач.
В ходе второго этапа будут отработаны практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов, посвященное началу оперативно-стратегического учения.
Глава ведомства отметил, что в Росгвардии продолжается плановая подготовка органов управления и подразделений войск к выполнению задач по предназначению.

Теги: Заслон-2021 Росгвардия учения

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