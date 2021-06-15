В РФ отменили обязательный техосмотр при оформления полиса ОСАГО

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства, передает ТАСС.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра.

Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС