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В РФ отменили обязательный техосмотр при оформления полиса ОСАГО

15 июня 2021 15:51
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Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства, передает ТАСС. 

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра.

Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

 

Фото:   Донат Сорокин/ТАСС

Теги: ОСАГО оформление техосмотр

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