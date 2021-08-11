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Стоимость страхового полиса ОСАГО в Самаре упала на 13%

11 августа 2021 10:23
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Стоимость страхового полиса ОСАГО в Самаре упала на 13%

C 5 сентября 2020 года Центробанк расширил коридор базовой ставки ОСАГО и позволил страховым компаниям назначать ее каждому клиенту индивидуально.

Сейчас минимальная базовая ставка для легковых автомобилей составляет 2471 рублей, а максимальное значение — 5436 рублей. Для расчета стоимости ОСАГО страховые компании могут руководствоваться в том числе и новыми факторами: количество нарушений ПДД в течение последнего года, год выпуска, марка автомобиля и многое другое.

Как показало исследование страхового рынка ОСАГО сервисом bip.ru, в Самаре с начала года стоимость ОСАГО упала на 13%, а в Самарской области – на 11%. Динамика снижения в среднем по России больше — 9%. При этом цены у страховых компаний снизились неравномерно, диапазон изменений варьируется от 0% до 31%.

Осенью 2020 года стоимость полиса в Самаре колебалась в зависимости от страховой компании от 7083 до 9023 рублей, а во втором квартале 2021 года уже от 4883 до 7204 рублей.

Согласно bip.ru, в топ-5 страховых компаний в Самаре, на которые приходится более половины всех клиентов (51%) входят ОСК, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия, ВСК и Росгосстрах. Оставшиеся покупатели распределены между 67 остальными компаниями, из чего можно сделать вывод о значительной конкуренции между страховщиками в регионе, которая и приводит к большим колебаниям цен.

Для сравнения, топ-5 страховых компаний в Москве занимают 75% рынка, пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com

Теги: ОСАГО полис страхование

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