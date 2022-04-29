В рейтинге самых опасных профессий у самарцев военнослужащие потеснили врачей

227

В топ-3 самых опасных профессий настоящего времени на первом месте — военнослужащие, на втором — шахтеры, а третье поделили врачи и пожарные. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие профессии экономически активные самарцы считают самыми опасными.

43% самарцев считают профессию военнослужащего самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (7% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 6%). По 4% самарцев считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

Время проведения: 20—28 апреля 2022 года