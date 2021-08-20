В регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность лесов

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Аномально жаркая погода не торопится покидать наш регион. По данным Приволжского УГМС температура воздуха до конца текущей недели будет выше климатической нормы на 9 °С и более, а до 25 августа на территории области будет сохранятся чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

При подобных погодных условиях резко возрастает количество природных пожаров.

Так, за прошедшие сутки в регионе произошло 5 лесных низовых пожаров и 34 пожара в результате неконтролируемого пала сухой травы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при 5 классе пожарной опасности действует запрет на посещение лесов.

Разведение огня, тем более на открытых территориях или в лесополосах, сжигание сухой травы на дачных участках, а также костры - запрещены. Нарушителей ждёт административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).