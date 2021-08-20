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В регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность лесов

20 августа 2021 15:01
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При 5 классе пожарной опасности действует запрет на посещение лесов.

Аномально жаркая погода не торопится покидать наш регион. По данным Приволжского УГМС температура воздуха до конца текущей недели будет выше климатической нормы на 9 °С и более, а до 25 августа на территории области будет сохранятся чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

При подобных погодных условиях резко возрастает количество природных пожаров.

Так, за прошедшие сутки в регионе произошло 5 лесных низовых пожаров и 34 пожара в результате неконтролируемого пала сухой травы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при 5 классе пожарной опасности действует запрет на посещение лесов.

Разведение огня, тем более на открытых территориях или в лесополосах, сжигание сухой травы на дачных участках, а также костры - запрещены. Нарушителей ждёт административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

Теги: высокая пожароопасность леса

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