В региональном управлении Росгвардии обсудили вопросы безопасности объектов ТЭК

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В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля над обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось совещание с представителями субъектов ТЭК, осуществляющих деятельность на территории региона. Это организации, бесперебойная работа которых имеет критически важное значение для губернии – они обеспечивают теплом и топливом как крупные промышленные предприятия, так и население, и выход их из строя может привести к непоправимым последствиям.

Представители отдела государственного контроля регионального Управления Росгвардии во главе с начальником – полковником полиции Александром Еланским, разъяснили должностным лицам, отвечающим за безопасность объектов ТЭК, порядок проведения контрольных мероприятий, права и обязанности подконтрольных субъектов, сотрудников Росгвардии, уполномоченных на проведение проверок. Кроме того, отдельной темой для разговора стали особенности применения законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, с учетом внесенных и вступивших в законную силу изменений.

В ходе мероприятия его участники обсудили проблемные вопросы, при этом сотрудники Росгвардии дали представителям объектов ТЭК рекомендации о проведении дополнительных мероприятий по защите их организаций от противоправных посягательств.