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В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»

22 февраля 2023 13:24
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В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»

В рамках всероссийской акции Росгвардии «Неделя Мужества» в гостях у специального подразделения Управления Росгвардии по Самарской области побывал юнармейский отряд «Ночной дозор», шефство над которым вот уже много лет осуществляют офицеры вневедомственной охраны.

Экскурсия в ОМОН «Утес» была организована для воспитанников 3 - 7 классов самарской школы №109. Все они - курсанты юнармейского отряда «Ночной дозор», шефами которого вот уже несколько лет являются офицеры Управления вневедомственной охраны Росгвардии. В самом начале экскурсии юным гостям специального подразделения рассказали о сотрудниках ОМОН «Утес», чьи имена навечно внесены в список отряда. Школьникам подробно рассказали о боевом пути специального подразделения, многочисленных командировках, в ходе которых сотрудники ОМОН «Утес» выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и сохранению целостности страны.

Рассказали юнармейцам и об образцах техники и вооружения, которые стоят на вооружении отряда. В завершение экскурсии юнармейцы вручили командиру отряда благодарственное письмо от начальника штаба самарского регионального штаба «Юнармии», а бойцы отряда подарили будущим защитникам Отечества индивидуальные рационы питания.

- Выражаем искреннюю благодарность офицерам Росгвардии и командованию ОМОН «Утес» за уникальную возможность побывать в отряде, которую они предоставили школьникам. Уверен, что такие встречи помогут нашим ребятам определиться с будущим выбором профессии, - подчеркнул руководитель юнармейского отряда «Ночной дозор» Андрей Вавилов.

Теги: Росгвардия

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