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В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД

25 марта 2023 11:27
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В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона и в преддверии весенних каникул в Жигулевске и Челно-Вершинском районе сотрудники полиции встретились со школьниками. Инспекторы напомнили ребятам об опасностях, которые могут подстерегать весной, а также вместе разобрали различные «дорожные ловушки». Школьникам рассказали, как безопасно перейти дорогу по пешеходному переходу, порекомендовали не отвлекаться на посторонние предметы и устройства при пересечении проезжей части, а также призвали не допускать игр вблизи проезжей части и на ней.

А сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились с воспитанниками детского сада. Дошколята узнали о значении цветов светофора и различных дорожных знаков, посмотрели обучающий мультфильм по Правилам дорожного движения и приняли участие в познавательных конкурсах. Инспекторы разъяснили малышам, что световозвращающий значок – это не игрушка или украшение, а средство безопасности, которое повышает видимость пешеходов в темное время суток и в условиях непогоды. Всем дошколятам вручили световозвращающие брелоки.

Теги: БДД

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