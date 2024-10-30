В поселке Волжский горели надворные постройки и легковой автомобиль

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В тушении участвовали 14 огнеборцев и 4 единицы техники.



30 октября в 4 часа 2 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Волжский на улице Сосновской горят надворные постройки и транспортное средство.

К месту вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательного отряда № 41.

Прибывшими огнеборцами было установлено, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров и легковой автомобиль Lada Vesta.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 3 ствола «Б».

Ликвидация открытого горения зафиксирована в 4 часа 55 минут,

Ликвидация последствий пожара зафиксирована в 7 часов 3 минуты.

В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"