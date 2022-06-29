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В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой

29 июня 2022 10:35
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В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой

В Пестравском районе Самарской области в результате оперативной работы судебных приставов местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой. Исполнительский сбор в 50 тысяч рублей  сразу же побудил предприятие, отвечающее за качество коммунальных услуг, заключить договор с региональным Министерством по водопользованию одной из рек в Пестравском районе. 

С наступлением дачного сезона у местных жителей остро встал вопрос полива будущего урожая. Жильцы неоднократно обращались к местным властям с просьбой предоставить соответствующее разрешение на пользование водой из близлежащей реки. Единственно верным решением было заключение договора водопользования с профильным Министерством. Однако руководство местного коммунального предприятия, на кого и была возложена обязанность по заключения договора, неохотно встретило это предложение. Вопрос пришлось решать в суде. Служители Фемиды обязали предприятие в пятидневный срок заключить договор с региональным Министерством на право пользования водным объектом. 

В установленный срок решение суда исполнено не было. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пестравского района Самарской области. Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбужденном исполнительном производстве и предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда. Однако должник здраво не оценил серьезность ситуации и проигнорировал требование сотрудника Службы. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Не желая наступления серьезных правовых последствий, представители организации-должника исполнили решение суда. Соответствующий договор по водопользованию реки был заключен.

 
Теги: Судебные приставы

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