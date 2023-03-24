В одной из муниципальных школ Самары росгвардейцы провели «Урок Мужества»

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«Урок Мужества» для воспитанников самарской школы №124 провел сотрудник одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, старший прапорщик полиции Алексей Р. Встреча со школьниками состоялась в рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии», посвященной 7-й годовщине войск национальной гвардии Российской Федерации.

Школа выбрана не случайно. В свое время в ней учился офицер спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области. В сентябре прошлого года он геройски погиб. Теперь в холле здания учебного заведения установлена мемориальная доска, посвященная его памяти, а в одном из классов - именная парта Героя.

Выступая перед школьниками, старший прапорщик полиции Алексей Р. рассказал о том, что такое Росгвардия, какие подразделения входят в ее состав и какие задачи они выполняют в настоящее время. В своем рассказе он подробно остановился на истории структуры, в которой служит. Школьникам приводились яркие примеры мужества и героизма, которые проявили сотрудники и военнослужащие, охранявшие общественный порядок и обеспечивавшие общественную безопасность на протяжении всей истории нашей страны.

- Такие встречи безусловно нужны. Школьники должны помнить и гордиться тем славным наследием, которое оставили нам наши героические предки. Это поможет им обрести правильные жизненные ориентиры и стать ответственными и законопослушными гражданами собственной страны, - отметила заместитель директора по воспитательной работе Марина Лукьянова.