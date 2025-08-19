В областной соматической больнице УФСИН СО состоялось вручение специальных званий

144

В областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области прошла торжественная церемония вручения специальных званий.

«Каждый из тех, кто сегодня получает специальное звание, прошёл путь, отмеченный ответственностью, дисциплиной и готовностью действовать в самых сложных условиях. Вы - те, кто стоит на страже порядка в учреждениях, где особенно важна точность, внимание и человечность.», - отметил начальник учреждения Александр Дерябин.

Новые специальные звания - это не только признание заслуг, но и символ доверия, дисциплины и готовности к выполнению служебных обязанностей в любых условиях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области