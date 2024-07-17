В Новокуйбышевске прошла «Мобильная выставка детских удерживающих устройств»

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Дорожные полицейские напомнили родителям об ответственности за неправильную перевозку юных пассажиров.

В рамках профилактического мероприятия «Безопасное лето» на территории детского сада "Жар-птица" была организована «Мобильная выставка детских удерживающих устройств». Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали различные удерживающие системы, рассказали родителям, воспитателям и воспитанникам дошкольного учреждения, как правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, и закрепить его в салоне автомобиля.

Автоинспекторы рассказали о важности и особенностях использования детских удерживающих устройств. «Даже самые сильные и любящие руки матери не уберегут жизнь ребенка при серьезной аварии! – предупредила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Наталия Майдан. – А часто бывает так, что и тот, у которого на руках сидит малыш, не пристёгнут. В этом случае на ребенка при столкновении обрушится многотонный вес взрослого, который просто раздавит малыша».

Дорожные полицейские объяснили родителям, что неиспользование детских удерживающих устройств, даже при небольшой̆ скорости движения транспорта может привести к фатальным последствиям и напомнили об ответственности за неправильную перевозку юных пассажиров.

Во время проведения мероприятия ребятам представилась возможность протестировать разные виды детских удерживающих устройств.

Подобные профилактические мероприятия способствуют привлечению внимания широкой общественности к обеспечению безопасной перевозки детей и обязательному использованию детских удерживающих устройств.