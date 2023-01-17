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В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель

17 января 2023 13:01
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В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель

Во второй половине января православные верующие отмечают Крещение Господне, неотъемлемой традицией которого является купание в проруби.

В 2023 году в областной столице в ночь на 19 января будут работать 4 купели, 3 из которых организованы при следующих храмах:

-в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);

-в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул.Советской Армии, 251б);

-в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул.Коммунистической,1).

Для самарцев излюбленным местом для купания на открытой воде в крещенскую ночь является городская набережная.

«Уже по сложившейся традиции купель будет организована на Полевом спуске. Муниципальные предприятия «Спецремстройзеленхоз», «Самарская Набережная», «Самарагорсвет» и «Благоустройство» совместными усилиями проводят подготовку площадки - подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения, расширяют место для купаний. Заблаговременно здесь были проведены и замеры толщины льда. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности, спуск и подъем, установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева, где горожане смогут выпить горячего чая. Около купели организовано дежурство спасателей и медиков», - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Олег Ивахин.

Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах.

«В ночь на 19 января администрациями внутригородских районов будет организовано патрулирование: необходимо пресечь попытки купания в несанкционированных купелях. Призываем всех быть осторожными, заботиться о безопасности и прислушиваться к своему самочувствию – купание при таких низких температурах, особенно в необорудованных местах, не всегда может закончиться благополучно», - добавил Олег Ивахин.

К слову, по прогнозам синоптиков в крещенскую ночь в Самаре ожидается облачная погода без осадков, а температура составит порядка -12°С.

 

Теги: Акценты В центре внимания

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