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В Нижнем Новгороде Олег Калинкин представил личному составу УТ МВД России по ПФО нового руководителя

26 апреля 2025 15:20
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Игорь Александрович Авдеев назначен на должность начальника УТ МВД России по ПФО.

25 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде состоялось официальное представление начальника Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 194 генерал-майор полиции Игорь Александрович Авдеев назначен на должность начальника УТ МВД России по ПФО.

Нового руководителя личному составу представил начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Викторович Калинкин.

В торжественном мероприятии приняли участие представители силовых структур Нижегородской области, Приволжского федерального округа, общественности, руководящий состав аппарата Управления и линейных органов. Также в числе почетных гостей – руководство Горьковской, Куйбышевской и Приволжской железных дороги АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

В своем выступлении Олег Калинкин отметил, что новый начальник Управления имеет большой опыт работы в транспортной полиции, до назначения он возглавлял УТ МВД России по ЮФО на протяжении пяти лет. Этот опыт поможет эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на вверенной территории.

- С приходом нового руководителя Управление выходит на новый уровень во всех смыслах слова – и уровень кадрового, и материально-технического обеспечения, и организационной работы. А основная задача, которая стоит перед органами внутренних дел, в том числе и перед сотрудниками транспортной полиции – это охрана общественного порядка, недопущение террористических актов на объектах транспортного комплекса, - отметил начальник ГУТ МВД России.

Выступая с ответным словом, генерал-майор полиции Игорь Авдеев выразил благодарность за оказанное ему высокое доверие.

- Уверен, что мы, как единый коллектив, сможем выполнить основную нашу общую задачу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Будем уверенно работать со всеми правоохранительными структурами, органами исполнительной и законодательной власти.

В рамках визита начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Викторович Калинкин провел рабочую встречу с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Владимировичем Паньшиным. На мероприятии были рассмотрены вопросы внедрения в Нижнем Новгороде систем биометрического видеонаблюдения на объектах транспорта в целях безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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