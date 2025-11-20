В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»

111

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 20 ноября приехал в Москву и на пресс-конференции в Национальном центре "Россия" дал старт ежегодной акции «Елка желаний», объединяющей россиян с 2018 года, пишут "Известия".

«Эта елка — настоящий чудесный мост между теми людьми, которые нуждаются в какой-либо помощи, и теми людьми, которые готовы искренне от всего сердца оказать возможную помощь. <...> Мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка, без хорошего настроения», — передает слова Деда Мороза ТАСС.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлилась до 28 февраля 2024 года.

Фото: freepik.com