В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна

Зимняя переправа «Самара – Рождествено» работает по графику. Напоминаем о времени отправления последнего рейса.

Зимний этап работы речной переправы, связывающей Самару и село Рождествено, стартовал в штатном режиме. В первый день, 6 января, суда на воздушной подушке (СВП) выполнили 66 рейсов в Рождествено и обратно в столицу региона. Ими воспользовались 703 пассажира.

Для обеспечения безопасности в условиях зимней акватории Волги все рейсы выполняются строго в светлое время суток по расписанию. Время последнего отправления из села Рождествено — 16:00.

Как подчеркнул врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов, безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом. При резком изменении ледовой обстановки движение СВП может быть оперативно приостановлено.

В ежедневной работе на линии задействованы три судна на воздушной подушке (СВП): два «Нептуна» и один «Славир».

Почему загрузка судов ограничена 70%?

В целях обеспечения безопасности в текущих ледовых условиях суда работают с ограниченной загрузкой — не более 70% от паспортной. Фактически «Славир» перевозит 6-7 человек, «Нептун» — 9-11 человек. Это связано с тем, что при движении по «битому» льду судно испытывает дополнительные нагрузки и механические воздействия, которые могут повредить его конструкцию при полной загрузке.

Почему работает только три судна?

Такое распределение флота соответствует утверждённому плану обеспечения надёжности переправы. Всего в распоряжении переправы находятся шесть судов. Три из них обеспечивают выполнение текущего расписания перевозок, а остальные три судна выполняют функцию оперативного резерва.

«Это стандартное и необходимое условие для гарантии бесперебойной работы. Резервные суда обеспечивают дублирование каждой единицы на линии и готовы к немедленному выходу для замены в случае необходимости — например, а случае проведения планового технического обслуживания, устранения неисправности или при резком изменении ледовой обстановки. Это гарантирует, что движение не остановится и расписание будет выполняться неукоснительно»,

— пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Расписание движения остается прежним:

- Рейсы выполняются в светлое время суток.

- Первый рейс из Самары: 8:30.

- Последний рейс из Рождествено: 16:00.

- Заход на Проран: 10:00 и 15:00.

- В остальное время суда отправляются по мере наполнения.

Фото: минтранс СО