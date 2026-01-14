Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
В Красноярском районе учат детей зимним ПДД

137
в Красноярском районе учат детей зимним ПДД

Госавтоинспекторы Красноярского района совместно с отрядом ЮИД и представителями родительского патруля провели профилактическую беседу с юными жителями региона.

Основной целью мероприятия стало привлечение внимания детей и подростков к вопросам обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району Динара Шуриева рассказала ребятам о правилах выбора мест для активного отдыха, напомнила о недопустимости спуска с горок, расположенных поблизости от автодорог, и мерах предосторожности при катании на тюбингах и санках.

В завершение мероприятия участникам вручили информационные памятки.

Фото облМВД

Теги: БДД

