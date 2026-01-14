в Красноярском районе учат детей зимним ПДД

Госавтоинспекторы Красноярского района совместно с отрядом ЮИД и представителями родительского патруля провели профилактическую беседу с юными жителями региона.

Основной целью мероприятия стало привлечение внимания детей и подростков к вопросам обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району Динара Шуриева рассказала ребятам о правилах выбора мест для активного отдыха, напомнила о недопустимости спуска с горок, расположенных поблизости от автодорог, и мерах предосторожности при катании на тюбингах и санках.

В завершение мероприятия участникам вручили информационные памятки.

Фото облМВД