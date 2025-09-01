В Кировском районе Самары на крупном пожаре пострадал автомобиль

173

В понедельник, 1 сентября, в Кировском районе Самары на ул. Советской, 106 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 03:36. На месте вызова горело неэксплуатируемое строение на площади 300 кв. метров. За полтора часа огонь удалось ликвидировать. Для тушения возгорания привлекались 42 огнеборца, девять единиц техники.

По информации чрезвычайного ведомства, в результате происшедшего получил повреждение автомобиль Lada Granta, пишет Волга-Ньюс.