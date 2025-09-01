Я нашел ошибку
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
В Кировском районе Самары на крупном пожаре пострадал автомобиль

1 сентября 2025 11:36
173
В Кировском районе Самары на крупном пожаре пострадал автомобиль

В понедельник, 1 сентября, в Кировском районе Самары на ул. Советской, 106 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 03:36. На месте вызова горело неэксплуатируемое строение на площади 300 кв. метров. За полтора часа огонь удалось ликвидировать. Для тушения возгорания привлекались 42 огнеборца, девять единиц техники.

По информации чрезвычайного ведомства, в результате происшедшего получил повреждение автомобиль Lada Granta, пишет Волга-Ньюс.

