В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки

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В целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети и уменьшения количества «заторовых ситуаций» по улице Молодогвардейской на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского планируется ограничение парковки.

В связи с действующими ограничениями движения транспорта в историческом центре города в настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.

На участке улицы Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Маяковского ограничение парковки планируется ввести с 1 августа 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.