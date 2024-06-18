В ГУФССП СО работает «телефон доверия»

85

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с целью оперативного реагирования на сообщения о фактах совершения сотрудниками органов принудительного исполнения коррупционных правонарушений в круглосуточном режиме работает «телефон доверия».

Столкнувшись с неправомерными действиями сотрудников Службы жители Самарской области могут сообщить об этом по номеру: 8 (846) 266-54-89. Вся поступившая информация тщательно проверяется и в отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Также отделом собственной безопасности Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства со стороны сотрудников Службы.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области