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В губернии завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025

28 апреля 2025 14:49
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В соревнованиях приняли участие более 650 конкурсантов из 154 учебных заведений региона.

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионат проводился с 22 по 25 апреля 2025 года на 29 площадках области.

В соревнованиях приняли участие более 650 конкурсантов из 154 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО – 48, ВУЗ – 2, школы – 104. По итогам чемпионата 267 человек стали победителями по 53 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, ценные подарки.

«Абилимпикс» — это не просто соревнования, это мощный импульс для развития инклюзивного общества, где каждый человек может раскрыть свои возможности. Это движение напоминает нам, что талант и трудолюбие не знают границ. В каждом регионе нашей страны «Абилимпикс» вдохновляет людей с инвалидностью и ограничениями по здоровью поверить в себя. Поздравляю всех победителей и призеров регионального этапа чемпионата», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Самарская область присоединился к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За эти 11 лет количество участников регионального чемпионата возросло в 11 раз – с 62 в 2016, до 684 в 2025 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 12, представленных на первом региональном чемпионате, до 53 на текущем.

С успешным завершением регионального этапа участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Геннадий Гурьянов: «Каждый из вас уже доказал, что способен преодолевать трудности и добиваться успеха. Сегодня вы не только соревнуетесь, но и вдохновляете других своим примером. Помните, что ваши усилия, знания и навыки – это не просто шаг к победе, это шаг к новым возможностям, к самореализации и к тому, чтобы сделать этот мир лучше. Более 1000 участников региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Желаю вам удачи, вдохновения и ярких побед!».

Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ. «Движение «Абилимпикс» является одним из самых узнаваемых и масштабных чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на развитие профессиональных навыков, социализацию и трудоустройство своих участников, помогая им раскрыть свой потенциал и интегрироваться в общество. Пусть каждый из вас почувствует себя победителем, ведь уже само участие в чемпионате – это огромное достижение. Верьте в себя, поддерживайте друг друга и помните, что главное – это не только результат, но и путь, который вы проходите. Ждем всех на Национальном чемпионате «Абилимпикс»!», – обратилась ко всем участникам движения «Абилимпикс» руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Дина Макеева.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: «Адаптивная физическая культура», «Поварское дело», «Обработка текста», «Робототехника», «Сборка – разборка электронного оборудования», «Социальная работа», «Электромонтаж» и другие.

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: «Кузовной ремонт», «Метрология», «Электромонтаж», «Прикладная эстетика» и «Сборка автомобильных жгутов».

«Абилимпикс - чемпионат, который объединяет и дает надежду. Здесь люди с ОВЗ и инвалидностью получают социальную реабилитацию, находят друзей и единомышленников, преодолевают страхи и неуверенность в себе», – прокомментировала руководитель Регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова.

Дарья Чижова, студентка Тольяттинского социально-педагогического колледжа, председатель молодежного содружества движения «Абилимпикс» и теперь победитель в компетенции «Копирайтинг» участвует в чемпионате в четвёртый раз. «Я постоянно стремлюсь попробовать себя в разном. В качестве первой я выбрала компетенцию «Учитель начальных классов». Этот опыт помог мне научиться эффективно общаться с детьми. Сейчас я волонтёр тольяттинских библиотек. Провожу различные мастер-классы для детей и молодёжи. Знания, полученные при подготовке к чемпионату по компетенции «Мастер ОЦИ», помог мне в учебе. Самой сложной оказалась компетенция «Веб-дизайн». Я не стала призером, но теперь я сама делаю листовки и афиши для мероприятий», — поделилась Дарья.

Во время проведения чемпионата на 29 соревновательных площадках участникам помогали 180 добровольцев из 23 учебных заведений Самарской области.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара

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