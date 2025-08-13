В губернии завершил работу мобильный агитационный пункт Росгвардии

151

В Самарскую область прибыл мобильный агитационный комплекс Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В течение всего августа он посещает субъекты, входящие в состав ПФО, чтобы проинформировать их жителей о возможности поступления в ведомственные вузы войск правопорядка, прохождения службы во вневедомственной охране и заключения с силовым ведомством контракта о прохождении военной службы.

В течение двух дней агитационный пункт работал на территории двух крупнейших городов региона – Самары и Тольятти. Расположившись в самых многолюдных местах, росгвардейцы рассказывали жителям Самарской области о специфике службы в войсках правопорядка, о требованиях, предъявляемых к различным категориям сотрудников и военнослужащих ведомства. Отдельным направлением стало информирование о преимуществах военного образования в вузах Росгвардии и карьерных перспективах после окончания ведомственных учебных заведений.

В работе мобильного комплекса принимали участие сотрудники отделов кадров, занимающихся комплектованием вневедомственной охраны, спецподразделений Росгвардии. Они раздавали жителям Самары и Тольятти визитки с телефонами должностных лиц территориального органа, брошюры для кандидата на службу с описанием льгот и социальных гарантий, другой справочный материал.

«С одной стороны служба в Росгвардии – это настоящая мужская профессия, с другой – стабильность, социальные гарантии и достойная зарплата. Сегодня мы пообщались с несколькими десятками человек, некоторые из них действительно изъявили желание и оставили заявки по дальнейшему устройству на службу в войсках правопорядка. Работа в этом направлении будет продолжена», - рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической (политической) работе полковник Василий Суржок, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области